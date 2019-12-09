أفكار لإطلالة جديدة بارتداء الأحذية الصيفية مع الجوارب في الشتاء

ارتداء الجوارب مع الأحذية الصيفية هى حيلة أنيقة ظهرت بكثرة في عروض الأزياء السابقة وبالتأكيد شاهدناها في إطلالات نجوم الشارع stree style، فهى تساعدك على ارتداء حذائك الصيفي المفضل في الشتاء وأيضاً ستجعل إطلالاتك مميزة ومختلفة. وللحصول على إطلالات متنوعة نقدم لكِ طرق مختلفة لارتداء الجوارب مع الحذاء الصيفي في الشتاء.

جوارب وحذاء بنفس اللون

أسهل خدعة تتبعيها في تنسيق الجوارب مع الحذاء هى ارتداء الجوارب والحذاء بنفس اللون، يمكنك تنسيق إطلالاتك بدرجات متشابهة أيضاً للحصول على مظهر أنيق ومتناسق.

استخدمي تقنية التباين

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أما إذا كنتِ ترغبين في تجربة شيء رائع وممتع، فإن أفضل طريقة هى استخدام تقنية التباين، الداكن والفاتح معاً، حافظي على تباين الأحذية والجوارب بختيار ألوان أحادية اللون، أحدهما ذو لون فاتح والآخر بلون داكن، على سبيل المثال، يمكنك اختيار جورب بلون داكن وتنسيقه مع حذاء باللون الأحمر البروغندي مع ملابسك الداكنة والنتيجة هى إطلالة أنيقة ومتطابقة.

الجوارب الرياضية البيضاء

الجوارب الرياضية البيضاء هى خيار آخر كلاسيكي، لكن احرصي على ألا تبدين مثل تلاميذ المدارس، اختاري حذاء أسود كلاسيك عالي الكعب مع الجوارب البيضاء لإطلالة أحادية اللون.

الجوارب السوداء لإطلالة متناسقة

بديل رقيق ومختلف عن حذاء الكاحل، مناسب لإطلالة عملية ومتناسقة، يمكنك أن ترتدية مع حذاء ملون أو بنفس اللون.

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جوارب ملون لإطلالة مناسبة للسهرات

الجوارب الملونة ستكون رائعة أيضاً لإطلالة شتوية دافئة وجريئة، يمكنك تنسيقها لإطلالة مميزة مناسبة للسهرات.

الصندل الصيفي مع الجوارب

يمكنك اختيار أي نمط تفضليه من الصنادل الصيفية، لأن تنسيقه سيكون سهلاً وممتعاً مع أزيائك.

الجوارب الطويلة

الجوارب الطويلة سوف تعطيكِ أيضاً إطلالة مميزة، يمكنك اختيار الجوارب الفوال Voile أو القطنية.

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