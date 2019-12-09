كيفية اختيار وتنسيق القطع المتنوعة والمختلفة لإطلالات الشتاء

الشتاء يكون قاسي للغاية في بعض المدن، لكن على الرغم من أن البعض يتعامل مع الطقس بشكل جيد ويفضل أن يكونوا عمليين في إطلالاتهم، فإن العديد من السيدات يدركن أن الأزياء الأساسية في فصل الشتاء يجب أن تبدو جيدة أيضاً وفي نفس الوقت لا تفقدهن تألقهن ومناسبة للطقس البارد.

هنا ستجدي مجموعة من الأزياء والاكسسوارات المميزة والمناسبة للشتاء.

حقيبة من الفرو

نحن نعلم جيداً أهمية الفرو في الشتاء، لكن هذا الموسم جربي الفرو من الخلال الحقائب أيضاً بدلاً من الملابس.

جاكيت puffer

هناك العديد من التصميمات الخاصة بالجواكيت المنفوخة puffer، إذا كنتِ تعيشين في منطقة بها الطقس شديد البرودة اختاري الأنواع الطويلة، أما إذا كان الطقس متقلب قليلاً يمكنك اختيار النوع القصير وفي هذا الموسم جربي ألوان أخرى بدلاً من الأسود.

وشاح من الصوف الكاشمير

اوشحة الصوف الكاشمير الضخمة هى من أكثر القطع الأساسية في الشتاء، لأنها ليست فقط ستحميكي من البرودة بل ستجعل إطلالاتك جذابة.

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معطف بليزر طويل

هناك أنواع عديدة من المعاطف، لكن يجب أن يكون لديكِ قطعة مميزة تشبة البليزر، ثقي بنا سوف تحتاجين لها في عددة مناسبات، سواء لاجتماع عمل مهم في الصباح، أو مساءً لسهرة مميزة.

حذاء كاحل بتصميم عسكري

لا غنى عن أحذية الكاحل في الشتاء، لكن نريدك أن تفكري في امتلاك واحداً بتصميم عسكري وهذا لعددة أسباب، أولها أنه سهل الارتداء ومناسب لجميع الإطلالات.

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