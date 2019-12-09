اكتشفي علاج الأظافر الضعيفة والمتشققة

تعتبر مشكلة تشقق الأظافر وضعفها من الأمور الشائعة التي تزداد مع جفاف الجو وتتأثر بتغيراته، ولأن مظهر الأظافر وجمالها يهم كل سيدة ولا يقل أهمية عن الشعر والبشرة، فإنه من الضروري العناية بهم لإبراز جمالهم

علاج الأظافر الضعيفة والمتشققة بالطرق الطبيعية:

تقليم الأظافر وإزالة الجلد الزائد المحيط بها، ثم ترطيبها من خلال مرطب مناسب مع عمل تدليك أثناء تطبيقه عليها.

استخدام أحد الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز وزيت الزيتون وتدليكها بها بانتظام.

نقع الأظافر بماء مع كمية قليلة من الخل الأبيض ليتخلص من الفطريات تحت الأظفر، وكذلك يساعد في تقوية الأظافر.

عمل خلطات من مكونات طبيعية تساعد في تقوية الأظافر مثل خلطة البندورة مع زيت الزيتون، إذ تحتوي البندورة على فيتامينات جـ و أ التي تقوي الأظافر، يمكنكِ خلط كمية من عصير البندورة مع بضع ملاعق من زيت الزيتون ونقع الأظافر بها لعدة دقائق، ثم شطفها، قومي بتكرار هذه الطريقة يوميًا.

الليمون من المواد الطبيعية المفيدة لصحة الأظافر، يمكنكِ نقع اليدين فيه لدقيقتين ومن ثم شطفها ووضع مرطب مناسب عليها، سيعمل الليمون على تقويتها وعلاج الضعف والهشاشة فيها.

خلطة صفار البيض مع العسل، تعالج هذه الخلطة ضعف الأظافر وتساعد في تقويتها، وذلك من خلال خلط صفار بيضة مع ملعقة من العسل، ونقع اليدين فيها لمدة 20 دقيقة تقريبًا، بعد شطفها قومي بتدليكها بزيت مناسب، تساعد هذه الطريقة في علاج مشاكل الأظافر بشكل جيد جدًا.

نصائح لتقوية الأظافر الضعيفة والمتشققة:

إن الاهتمام اليومي والمستمر بالأظافر وتقويتها، هو أولى خطوات علاج ضعفها والتشققات التي تحدث بها، فيما يلي مجموعة من النصائح حول كيفية تقوية الأظافر:

تستخدم النساء مبرد للأظافر ولكن هذا لا يكفي، فمن المهم استخدامه بالطريقة الصحيحة والتي تعتمد على استخدام المبرد بشكل مستقيم وتفادي برد الاظافر من خلال التفاف المبرد.

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الاهتمام بالنظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية له، بحيث يحصل الجسم على جميع الفيتامينات التي يحتاجها.

قص الأظافر بالمقص الخاص للأظافر، وكذلك الزوائد الجلدية المحيطة بها، فمن الضروري عدم إزالتها بطرق خاطئة مثل قطعها بالأسنان لأن ذلك يمكن أن يسبب انتقال البكتيريا لها.

الابتعاد عن استخدام طلاء الأظافر ومزيل الطلاء يوميًا، لأن مزيل الطلاء يسبب ظهور التجاعيد على اليدين بشكل أسرع، ويؤدي أيضًا الى ضعفها وتكسرها.

ترطيب اليدين باستخدام كريم مناسب لهما، ثم وضع قفازات عليها بعد الكريم قبل النوم للحفاظ عليه كي يتمكن الجلد من امتصاصه.

الاهتمام باختيار المنتجات الطبيعية لليدين والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.

الترطيب اليومي باستمرار لعدة مرات خلال اليوم، مع عمل تدليك للأصابع ومحيط الاظافر عند وضع المرطب.

تشمل عملية علاج الأظافر الضعيفة والمتشققة عدة خطوات، بعضها يندرج تحت العلاج ولكن البعض الآخر هو خطوات عناية يومية يجب أن تلتزم بها كل سيدة لحماية أظافرها من التشقق وتقويتها، لذا فإن العلاج يعتمد على الاهتمام اليومي والاستمرارية.

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