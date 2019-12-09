حلا شيحة تستطلع رأي جمهورها في "الباروكة الجديدة": كأنها حقيقية

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعدد من الصور بدون ماكياج.

وأرفقت "حلا" تعليقًا على الصور قائلةً: "في يوم الإجازة أمس، قضيت وقتًا ممتعًا مع اختيار "رانيا" لعدد قليل من بواريك الشعر، التي تبدو حقيقية تمامًا وتنجز المهمة".

واستطلعت الفنانة رأي جمهورها حول الباروكة الجديدة قائلة: "ما هي أكثر باروكة أعجبتكم، القصيرة أم الطويلة.. شكرًا رانيا لمساعدتك".

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وارتدت حلا في إحدى الصور نظارة شمس أنيقة ومتناسقة مع وجهها، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والمتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.

وكانت الفنانة عفاف شعيب أعربت عن غضبها الشديد، بسبب خلع عدد من الفنانات للحجاب مؤخرًا، موضحة خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات" على قناة "النهار"، أنها انزعجت من خلع الفنانتين شهيرة وسهير رمزي للحجاب، متسائلة: "ليه في السن ده تقلعوه؟"، قائلة: "زعلت لأنه بعد السنين دي كلها الناس كانت الناس حباهم بالحجاب وهما ما شاء الله حلوين".

وعن خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب، قالت عفاف لها: "طب لبستيه ليه، عشان كنت مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد؟".

وعن نفسها قالت: "أنا لو دفعولي مليار دولار، لا يمكن أقلعه خلاص، ده اتفرض عليا مش لعب عيال".