الشيف ناصر البرنس: مراتي بتطبخ أحسن مني

تحدث الشيف ناصر البرنس، عن زوجته خلال مشاركته في فقرة "قاضي الغرام"، هاتفيًا ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، ورجاء الجداوي، على شاشة "MBCمصر".

وقال "البرنس": "مراتي بتعرف تطبخ وتعمل كل حاجة في الدنيا كلها، بتعرف تطبخ أنا علمتها الطبخ بس دلوقتي بقت تطبخ أحسن مني، عاوز أقول للناس اللي خايفة تقدم على الزواج عشان خاطر خايفة تقع في ناس وحشة، لا صلوا صلاة استخارة واتكلوا على الله ، الحلو كتير".

وتابع: "بخصص وقت لشغلي ووقت لنفسي ووقت لأسرتي".