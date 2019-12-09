اختاري إطلالتكِ من أسابيع الموضة بباريس وميلانو

ينتظر مصممي الأزياء أسابيع الموضة لتقديم كل ما هو غريب و مختلف، وألتي تأتي بأغرب الأزياء والأستايلات العصرية، إلا أنه لا يوجد مفر من أستخدام بعض الأزياء من الملابس الراقية والأنثاوية التي تتناسب مع طباعنا الشرقي والمناسبة لملابس المحجبات والمحتشمة.

لهذا أتينا لكِ بمجموعة رائعة من ملابس السهرة وأيضاً الكاجول التي ظهرت بأسبوع الموضة للملابس الراقية Haute Couture بباريس وميلان، والتي تتناسب مع ملابس المحجبات.



إيلي صعب Elie saab

أختار "إيلي صعب" موضوع عرضة لأسبوع الموضة بباريس أن يكون عن الصين أو بالأخص "أسيا"، فقد أستطاع أن يدمج بين الذوق الشرقي والثقافة الآسيوية، ليظهر لنا بمجموعة رائعة من ملابس السهرة الخلابة والتي ننصحكِ أن تختاري منها لإطلالاتكِ الخاصة بالمناسبات.



فيندى Fendi

أما إذا كنتي تفضلين الملابس الكاجول أو الخاصة بالمناسبات لكن بشكل بسيط، نرشح لكِ مجموعة Fendi بميلان، برغم أعتماد بيت أزياء فيندى علي الأقمشة الخفيفة والشفافة مثل التول والأورجانزا والشيفون ، إلا أنه مع القليل من التعديلات البسيطة ستكون هذة الموديلات بالتأكيد مناسبة لحجابكِ.



زهير مراد Zuhair murad

أعتمد زهير مراد كاعادتة على فساتين السهرة الأنيقة المبهرة والتي بالطبع أيضاً ستجعل حجابك مشرقاً بشكل مبهر ورائع.



فالنتينو Valentino

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أما إذا كنتى تفضلين المظهر الجرئ لكن بشكل درامي أكثر ، إليك مجموعة فالنتينو للملابس الراقية لخريف 2019 التي قدمها بأسبوع الموضة بباريس والتي جائت بأشكال وألوان وأحجام مختلفة ستنقل مظهركِ لمرحلة أخري تماماً وستتناسب مع ذوقك وأستايل حجابك.

جيفانشي Givenchy

بالطبع يجب أن يكون هناك القليل من جيفانشي، فدائماً يأتي إلينا بمجموعة خلابة ورائعة تناسب جميع الأذواق وبالتأكيد ستجدين ما يناسبكِ منها لأستايل حجابكِ.

أرماني Armani

أما عن مجموعة أزياء أرماني فهي تناسب المرأة العملية أكثر والمحبة للأستايلات الكلاسيكية المميزة، بمجموعة رائعة من البذل الرسمية التى قام بعرض مجموعة منها مع البناطيل الواسعة ومجموعة أخري أضافها إلى الفساتين والتنانير المختلفة، التي تناسب أيضاً أجواء السهرة والمناسبات المختلفة.

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