جنيفر لوبيز تستقبل شتاء 2020 بمجموعة من التصاميم الساحرة

مرة جديدة خطفت النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez النظار مرتدية التصاميم الشتوية الساحرة التي جعلتها ملفتة، خصوصاً مع اختيار موضة نقشات الكارو الداكنة التي جعلتها في غاية الأناقة، فتألقت بصيحات شتوية ومواكبة للموضة سواء من ناحية اللون أو القصات.إنطلاقاً من هنا، واكبي من خلال الصور إطلالات النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez الأخيرة، وشاركينا رأيك بتصاميمها الشتوي.

خطفت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez الانظار، مرتدية موضة نقشات الكارو الفاخرة التي برزت بلوني البني والاسود. فاختارت فستان قصير مع البلايزر التي تصل الى حدود الفستان مع التدرجات البنية البارزة بلونين مختلفين. واللافت تنسيق مع هذا الفستان الكنزة الطويلة التي تبرز بالنقشات عينها مع أقمشة الكارو عينها لتكون اطلالتها متناسقة وفاخرة في الوقت عينه.

والبارز أن جنيفر لوبيز Jennifer Lopez نسّقت مع هذه التصاميم صيحة الحذاء الجلدي اللماع عالي الساق الذي يتخطى حدود الركبة مع اللون الاسود الفاخر والاقمشة المضلعة مع حبيبات الكريستال التي تبرز على جوانب الحذاء. كما اختارت شنطة الكتف السوداء العريضة مع البكلة الذهبية لاستكمال اطلالتها الفاخرة واليومية.

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