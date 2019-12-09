أساليب ارتداء البدلة الرسمية على طريقة المشاهير

دائماً ما تتردد السيدات في أرتداء البذلة الرسمية، نظراً الي أنه تم تخصيصة للأجتماعات والمقابلات الرسمية، لكن مع تطور الموضة أصبح من الممكن أرتداء أي شئ تريدينة وفي أي وقت.

لهذا أتينا لكِ بمجموعة رائعة من البدل الرسمية التي أعتمدتها جميلات العرب اللائي كسرن قواعد وقوانين أرتداء البذلة الرسمية مما يجعلنا أكثر راحة وتقبل للمظهر الرسمي في أي وقت.

عزة زعرور ببذلة وفستان وردي

أرتدت عزة زعرور البذلة الرسمية مع فستان باللون البينك المقلم بالأبيض أضافت له حذاء رياضي مما اعطي لها مظهر كاجول يناسب الخروجات اليومية بيعداً عن الشكل الرسمي.



نينا عبد الملك ببذلة الساحر

بمظهر قريب من الروك ان رول أرتدت نينا عبد الملك بذلة الساحر باللون الفضي مع بنطال واسع.

دانيلا رحيم باللون الوردي

برغم اللون الوردى الزاهي، إلا أن دانيلا ظهرت بمظهر بسيط مرتدية بذلة كاملة باللون الوردي

فوز الفهد بمظهر رياضي

أما إذا كنتي تفضلين المظهر الرياضي ولكن تريدين ان تظهري بمظهر أحترافي، فننصحك بأعتماد ستايل فوز الفهد.

دكتور خلود ببذلة البيجاما

ظهرت دكتور خلود ببذلة كاملة مقلمة التي تشبة ستايل بيجامات النوم، فيبدو ان أستايل البيجاما سيظل خالدً.

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فوزازا بالكاروهات

أرتدت فوزازا بذلة بطباعة الكاروهات باللون البينك، أعطاها مظهر رقيق يناسب جميع المناسبات.

تمارا بجامب سوت شورت

ولمحبات التغيير، فبالتأكيد سيعجبك هذا المظهر الذي أعتمدتة تمارا ببذلة قصيرة مع جامب سوت شورت من قماش التفتا باللون الأزرق الامع.

مرام زبيدة بالبينك الامع

في مظهر صيفي أرتدت مرام زبيدة بزلة لامعة باللون البينك مع بنطال يصل الي الكاحل.

سرين عبد النور بالكلاسيك

لهوات المظهر الكلاسيك، أرتدت سيرين عبد النور بذلة كاملة كلاسيكية مع تنورة قصيرة إضافة له حذاء عالي.

عهود الغندى بالشورت

أرتدت عهود الغندى البذلة الرسمية باللون الأسود بالشورت الضيق القصير بنفس اللون مع حذاء رياضي.

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