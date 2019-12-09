أحدث موديلات البنطلون الجينز لعام 2020

لا يوجد رجل لا يملك بنطلون جينز أزرق أو أسود في خزانة ملابسه، فهي من القطع الرئيسة التي لا تخلو أي خزانة منها، خاصة أنها مُتعددة الاستخدامات، وتناسب احتياجاتك المختلفة، وتلائم الكثير من المناسبات، كما تجعلك تبدو في إطلالة جيدة إذا ارتديت معها القطع المناسبة.



وإذا كنت من عشاق ارتداء السراويل الجينز، وتبحث دائماً عن القطع المثالية التي تناسبك وتجعلك تظهر في إطلالات أكثر أناقة، فإليك مجموعة من أحدث البنطلونات الجينز.

بنطلون جينز رجالي

على مدار العام ظهرت تصاميم عديدة للسراويل الجينز المختلفة والمميزة، التي نستعرض بعضها في ما يلي..



أكني أستديو



هذه بنطلون جينز رجالي 2019

على مدار العام ظهرت تصاميم عديدة للسراويل الجينز المختلفة والمميزة، التي نستعرض بعضها في ما يلي..



هذه العلامة التجارية التي ظهرت في فترة التسعينيات تقدم إليك مجموعة من السراويل الجينز التي تعيدك إلى عصر الأناقة الكاجوال الذهبي، كما تقدم إليك هذه الماركة التجارية بنطلونات جينز قطنية ثقيلة ذات تصميم مميز وأنيق. التجارية التي ظهرت في فترة التسعينيات تقدم إليك مجموعة من السراويل الجينز التي تعيدك إلى عصر الأناقة الكاجوال الذهبي، كما تقدم إليك هذه الماركة التجارية بنطلونات جينز قطنية ثقيلة ذات تصميم مميز وأنيق.

سراويل Ami



من أفضل السراويل الرمادي القطنية التي بها بقع وعلامات بيضاء، صُممت خصيصاً لكي تجعلك أكثر أناقة، وإذا كنت تبحث عن زوج من السراويل الجينز الكلاسيكية الباهنة، التي تُضفي إلى إطلالتك لمحة من الأناقة الباريسية فسوف تكون هذه السراويل المثالية لك.



برونيلو كوسينيلي

سراويل تحمل اسم الماركة الإيطالية العالمية الشهيرة برونيلو كوسينيلي، وهي مستوحاة من الطراز الكلاسيكي، ويجب أن يوجد بعضها في خزانة ملابسك.

بنطلون جينز مقطع

البنطلون الجينز المُقطع من القطع التي تزيد مظهرك عصرية وتجعلك أكثر جاذبية، وفي ما يلي نستعرض بعضها..



بنطلون ريد هيرينج المقطع

تقدم ريد هيرينج سراويل مقطعة مصنوعة من أجود أنواع الأقمشة، التي تجعل أي شاب أو رجل يظهر في إطلالة عصرية وأنيقة في الوقت نفسه.

سروال توبمان المُقطع



يقدم توبمان أفضل السراويل المقطعة الكلاسيكية ذات الأرجل الواسعة والمستقيمة، والمقطوعة من منطقة الركبة.



كما تتميز هذه السراويل بالتفاصيل التي تجعلها مميزة عن غيرها من باقي البنطلونات.

سراويل سكيني مقطعة



إذا أردتم الظهور في إطلالة عصرية وكاجوال فإن السراويل السكيني المقطعة سوف تكون خياراً مثالياً أمامكم، يمكنكم ارتداءها باللون الأزرق أو الأسود أو الأبيض أو الرمادي.

بنطلون جينز واسع



هناك من يُفضل السراويل الجينز ذات الأرجل الواسعة، التي تجعلك تبدو في إطلالة كاجوال عصرية أنيقة، كما أنها مُريحة وفي ما يلي نستعرض مجموعة من أفضل قطع الجينز الواسعة:



بنطلون جينز ليفايز



تُعد ماركة ليفايز من أشهر الماركات التي تُصنّع سراويل جينز خاصة ومميزة، تجمع بين العصرية والأناقة في آن واحد، وفي ما يلي نستعرض أجمل البنطلونات الجينز التي تحمل اسم ماركة ليفايز..

سراويل ليفايز الكلاسيكي



تناسب هذه السراويل الكلاسيكية أي وقت ويمكنك ارتداءها في العمل وفي المناسبات غير الرسمية وأثناء التقائك بأصدقائك أوقات الظهيرة لتناول كوب من القهوة.



وتتميز بتصميمها الأنيق والمناسب، كما أنها مصنوعة من مواد ذات جودة عالية.



سراويل ليفايز 511



هذه السراويل ذات الأرجل المستقيمة تجمع بين الأناقة والعصرية والبساطة.



وتتوفر هذه السراويل بألوان متنوعة وكلها تجعلك تظهر في إطلالة رائعة ومميزة، كما أن بها خمسة جيوب تستطيع وضع كل ما تريد فيها.

سراويل ليفايز 501 الأصلية

بإمكاننا اعتبارها أيقونة للسراويل الجينز، وكان السراول الجينز المفضل للعديد من النجوم والمشاهير في هوليوود مثل كاني ويست وغيره. ويتميز هذا السروال بتصميمه الأنيق والمريح في الوقت نفسه.



بنطلون جينز أسود

السراويل الجينز السوداء من القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، لأنها مُريحة وتلائم الكثير من المناسبات، ويمكن ارتداؤها في العديد من المناسبات، وفيما يلي نُقدم لك مجموعة من أفضل البنطلونات الجينز السوداء..



سروال نودي جينز الأسود الجاف البارد

تتميز سراويل نودي جينز بجودتها العالية، ما جعلها تتميز عن غيرها من الماركات التجارية الأخرى التي تقدم سراويل جينز. كذلك تتميز هذه السراويل بتصميمها المريح الذي يسمح لك بارتدائه لفترات طويلة، ويسمح لك بحرية التحرك والانتقال من مكان إلى آخر دون الشعور بأي تقييد.

ZLZ الأسود



يُقال إن هذه السراويل السوداء تجعل الرجال يبدون أصغر في السن. تتميز هذه السراويل بأنها تلائم شكل الجسم، كما أنها مُريحة وتمتد مع الحركة، على عكس الكثير من السراويل الأخرى، وفوق هذا وذاك فهي سراويل متينة وتدوم لفترة طويلة وبها سحاب قوي، وجيوب واسعة وعريضة.



سروال هاكيت

من أجمل السراويل السوداء وأكثرها أناقة، يتميز بأنك تستطيع ارتداءه في أي وقت، كما أنه مصنوع من أجود أنواع الأقمشة، ويمتد نسيجه مع الحركة ما يسمح لك بحرية التحرك ويجعلك تشعر بالراحة لفترات طويلة.



سروال هاكيت من موديلات بنطلون جينز الحديثة

بنطلون جينز شبابي

توجد بعض السراويل الجينز التي تسمح لكم بالظهور في إطلالة شبابية، وتجعلكم تبدون أصغر سناً، ومنها ما يلي:



سروال تومي هيلفيجر

هذه السراويل من أفضل القطع التي يُنصح بارتدائها إذا أردت الظهور في إطلالة شبابية، بالنظر إلى قطع القماش الملونة الموجودة على الجانبين، والتي سوف تجعلك تظهر في إطلالة عصرية ومميزة ومختلفة.



أوف- وايت

بإمكاننا التعامل مع هذه السراويل على أنها قطع فنية أكثر من أنها قطع ملابس، تتميز هذه السراويل ذات الأرجل المستقيمة بتصميمها المميز والأحزمة البيضاء الرفيعة في منطقة الخصر والجيوب الخلفية الكبيرة.

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بنطلون جينز قصير

وربما تكون السراويل الجينز القصيرة الخيار الأمثل لهؤلاء الذين يميلون إلى الظهور في إطلالة عصرية ومختلفة، وهناك العديد من السراويل الجينز القصيرة المميزة والمريحة ومن بينها:



سروال لي

من أفضل سراويل الجينز القصيرة وأكثرها أناقة، مصنوعة من أفضل أنواع الأقمشة لذلك تدوم فترة طويلة، ويمكنك ارتداءها في الكثير من المناسبات والاعتماد عليها كقطعة أساسية في خزانة ملابسك.

أدوين

هذا البنطلون الجينز ذو الأرجل المستقيمة القصيرة من أفضل السراويل التي ينصح بأن تمتلكها وترتديها بالنظر إلى تصميمها الأنيق والمريح، تأكد من أنها سوف تبقى صديقتك عدة سنوات.

سروال سوبريم

لا يختلف كثيراً عن سروال ادوين، فهو سروال قصير مصنوع من أفضل أنواع الأقمشة وأكثرها جودة، كما أنه كذلك سروال كلاسيكي به خمسة جيوب وسحاب قوي ومتين.

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