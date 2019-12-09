طرق تنسيق ستايلات لموسم الخريف

موسم الخريف زي ما قولنا قبل كده ان الجو بيبقى لسه دافي شوية مش بارد اوي وبيحتاج حاجات ما بين الخفيف والتقيل, وده بيكون محير شوية, عشان كده النهاردة هنساعدك في تنسيق ستايلات لموسم الخريف تضيفيهم لدولابك.

ستايلات لموسم الخريف:

الفساتين من الحاجات اللي ممكن تعتمدي عليها وتضيفيها لدولابك في موسم الخريف, وتقدري تنوعي في لبسه, ممكن تلبسي الفستان المخطط فوقيه كارديجان, اوجاكيت خفيف قصير, ولوك جريء ممكن تنسقي فوقيه جاكيت جلد قصير مع سنيكرز.

البنطلون الجينز بقى تقدري تنسقي عليه حاجات كتير جدا, ممكن تيشرت على جاكيت قصير او بالطو خفيف طويل, او تيشرت وفوقيه قميص جينز مفتوح, سوتير خفيف, بلوزة, بادي وفوقيه شيميز, سويت شيرت, تيشرت وبليزر, يعني تقدري تقريبا تنسقي عليه اي قطعة موجودة عندك في الدولاب.

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تقدري كمان في موسم الخريف تعتمدي على البنطلون الكاروه, وتنسقي معاه اي توب سادة.

ممكن كمان تعتمدي على لوك سبورتي, مع السنيكرز.

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