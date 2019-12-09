عبارات سلبية تؤثر على صحة طفلك النفسية.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - لا شك أن تربية الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم مهمة حساسة للغاية، وتتطلب بذل جهود مستمرة لإعدادهم للعالم الحقيقي.
ويجب على الآباء غرس القيم الصحيحة ففي أبنائهم، وتقديم القدوة الحسنة لهم، وتشجيعهم على تبني لغة جيدة وتجنب بعض الكلمات والعبارات غير اللائقة. وفيما يلي مجموعة من هذه الكلمات، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، وفقا لموقع "24 الإماراتي".
1- مدلل
إحدى الكلمات التي يجب الامتناع عن استخدامها هي "مدلل"، فقد لا يفهم الأطفال المعنى بشكل كلي وقد يشعرون بالأذى. إن استخدام مثل هذه الكلمات يمكن أن يؤذي احترامهم وتقديرهم لذاتهم ويجعل من الصعب عليهم الانفتاح على العالم.
2- ذكي
على الرغم من أن من الجيد أن تقدر ذكاء أطفالك وأن تشيد بذكائهم، إلا أن العلماء يعتقدون أن تسميتهم "أذكياء" يجعلهم يتكاسلون عن العمل الجاد، ويجبرهم على الاعتقاد بأنهم يختلفون عن الآخرين.
3- أحمق
هناك سبب وجيه يمنعك من الإشارة إلى أطفالك باستخدام كلمات سلبية، سواء كنت تعاني من نوبة من الغضب أو لمجرد السخرية منهم، فهذا يقلل من ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم بصدقون الصفات السلبية التي تطلقها عليهم مع مرور الوقت.
4- بطل/أميرة
وفقاً لعلماء النفس، يجب عدم تشجيع القوالب النمطية القائمة على الجنس على الإطلاق، واستخدام كلمات مثل "الأميرة" أو "البطل" يمكن أن تضعهم في هذه القوالب. حتى قبل أن تتاح لهم فرصة لاستكشاف هويتهم وصفاتهم الشخصية.
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