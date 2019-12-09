محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تعتبر الإصابة بالأنفلونزا من الأشياء المزعجة خلال فصل الشتاء، ويتعين على المريض بالأنفلونزا أن يعطي جسمه قدرا كبيرا من الراحة والاسترخاء لتسريع عملية الشفاء، وذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض التدابير البسيطة التي تساعد على الشفاء بأسرع وقت ممكن:
شرب الكثير من الماء
نصحت المجلة الألمانية بشرب الكثير من الماء لمقاومة الجفاف، لاسيما إذا عانى المصاب من الحمى والتعرق الشديد، ويمكن استبدال الماء بالشاي الأخضر فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، فضلا عن أن إضافة القليل من العسل إليه تعمل على تهدئة السعال والتهاب الحلق.
حساء الدجاج
يعتبر حساء الدجاج من الأطعمة الجيدة في حال الإصابة بالانفلونزا؛ حيث يحتوي على كل ما يحتاجه الجسم في مثل هذه المواقف، وتساعد شوربة الخضار المالحة بعض الشيء على تعويض الجسم عما يفقده من الصوديوم وتقي من الجفاف، بينما توفر قطع الدجاج البروتين، وقد وجد أن حساء الدجاج يعزز من تكوين كريات الدم البيضاء، والتي تساهم في مكافحة الفيروسات والعدوى.
الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل من المشروبات المثالية لمواجهة الانفلونزا بسبب تأثيره المضاد للالتهابات والمضاد للجراثيم.
لحم البقر
يعد لحم البقر من الأطعمة الغنية بمادة الزنك، التي تعزز من نظام المناعة لمواجهة العدوى، فضلا عن أنه يوفر للجسم حاجته من البروتينات وفيتامين (ب).
الفواكه والخضروات
عند الإصابة بالأنفلونزا لا بد للجسم من الحصول على ما يكفيه من المواد المضادة للأكسدة، والتي تلعب دورا مهما في تقوية جهاز المناعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها المياه والزنجبيل.. تدابير بسيطة لمواجهة الأنفلونزا في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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