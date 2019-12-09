"اتجوزت رشدي أباظة".. كيف واجهت الفنانات شائعات زواجهن

"أنا متزوجة من رشدي أباظة"، كلمات مقتضبة، سخرت بها الفنانة درة التونسية، من شائعات زواجها من الراحل نور الشريف، والتي تداولها الرواد بقوة على مدار الأيام الأخيرة، لتقرر الفنانة الخروج عن صمتها، والرد على الشائعات المتداولة، من خلال تصريحات صحفية، ثم سخرت من الأمر بهذا المنشور، التي نشرته عبر صفحتها على "الفيسبوك".

لم تكن "درة" الوحيدة التي لاحقتها شائعات الزواج، فالعديد من الفنانات لاحقتهن تلك الشائعة التي قمن بالرد عليها بعديد من الطرق.

ويرصد "هن" طرق نفي الفنانات لشائعات زواجهن.

منة شلبي

تداولت الفترة الماضية، شائعات تفيد بزواج الفنانة منة شلبي، والتي يتم تداولها بين الحين والآخر، الأمر الذي سخرت منه "شلبي" وأعادت نشر التغريدة معلقة عبر "تويتر"، مُعلقة: "بجد؟.. هو مين طيب مش تقولوا لي؟".

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ثم نشرت الفنانة، عبر "الإنستجرام" صورة من مشهد زفافها بفيم "بنات وسط البلد"، ساخرة: "صورة حصرية من الفرح اللي بيقولوا عليه.. كل دي إشاعات، ألف ألف مبروك".

رضوى الشربيني

كانت انتشرت الآونة الماضية، أخبار تفيد بزواج الإعلامية رضوى الشربيني، من "ملياردير" مغربي الجنسية، الأمر الذي دفع رضوى للخروج عن صمتها، من خلال مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مين الملياردير المغربي، اللي هتجوزه، لو حد يعزمني على فرحي يقولي وأنا هروح على طول، ولو انتو موافقين خلاص أنا موافقة".

وتابعت: "يعني هو ابن حلال وكيوت ومز المغرب وكمان ملياردير، سبحان الله ربنا بيعوض".

نبيلة عبيد

لاحقت الفنانة نبيلة عبيد، شائعات الخطوبة خلال عدة أشهر، الأمر الذي دفعها للرد، خلال حديثها لـ "هُن"، مؤكدة إن الأمر شائعات، قائلة: "أنا متخطبتش"

ياسمين صبري

حاصرت الفنانة الشابة، ياسمين صبري شائعات زواجها، من رئيس هيئة الترفيه، تركي آل شيخ، الأمر الذي دفع الفنانة للرد، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "كفاية إشاعات بقى .. كده كتير ".