فيديو.. الحكم يارا عاطف: أعشق الكرة ولعبت لما كان عندي 12 سنة

قالت يارا عاطف، حكم كرة القدم، إنها تعشق كرة القدم منذ الصغر: "مكنش من الفراغ أني أدخل مجال التحكيم، وكنت بلعب كورة من صغري من لما كان عندي 12 سنة".

وأضافت "عاطف" خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنها سعت لتطوير موهبتها في ذلك المجال عن طريق ممارستها للعبه بـ4 أندية: "دخلت بعديها تحكيم اختبارات ونجحت وفضلت أني أتجه لمجال التحكيم لأني حبيته"، موضحه أن أول تحكيم لها كان في شهر أبريل الماضي ببطولة شمال أفريقيا والتي تم عقدها في مصر: "قدمت مستوى كويس جدا واللجنة الرئيسية كلها شافتني في مباراة المغرب والجزائر".

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وأكدت أن ممارسة اللعبة قد ساعدتها كثيرا في التحكيم؛ حيث شاركت في بطولات دولية بمستوى يليق بحجم مصر، مشيرة إلى أنها وفي أعقاب أولى المباريات التي حكمت بها بين الفريقين لاقت انتقادات عدة من أقاربها وأصدقائها: "كنت رايحة المطش بكومنتات سلبية جدا جدا وكنت أتمنى أن الناس تقف جنبي وكنت مستنية ترحيب أكبر من كدة".

وتابعت: "شاركت في مباريات دولية بين المغرب واليابان والكابتن عصام عبدالفتاح أشاد بمستوى الأداء في المباريات التي حكمت فيها".