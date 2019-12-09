يعد شعر الوجه الزائد، من المشكلات التي تواجه المرأة، ويتطلب نزعها على الأقل شهريًا، وقد تلجأ السيدات لاختيارات عدة للتخلص منه، إلا إن الأمر يتطلب بعض النصائح لتجنب الاحمرار أو الالتهابات وظهور الحبوب.

نصائح لإزالة شعر الوجه

معرفة نوع بشرتك اولًا، واختيار الوسيلة الأنسب، التي تناسبها.

استخدام شفرات ناعمة إذا لجأتي للـ "شيفينج".

عدم النزع بشكل قوي الشرائح الشمعية، إذا كنتي تفضلين "الواكس.

الاهتمام بتمرير مكعب ثلج على البشرة عقب إزالة الشعر، مع وضع مرطب، لتجنب الالتهابات.

ويرصد "هُن" ماسكات طبيعية للتخلص من شعر الوجه، وفقًا لـ bold sky.

ماسك البيض والنشا

مكونات الماسك

بياض بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من النشا

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فوط المطبخ الورقية

طريقة تحضير الماسك

يخفق بياض البيض مع النشا والسكر جيداً للحصول على خليط متجانس.

يوزع الخليط الناتج على أماكن الشعر الزائد على الوجه، أو يمكنكِ استخدامه كماسك على كامل بشرة الوجه، ثم توضع مناديل المطبخ الورقية ثم طبقة أخرى من الماسك وأعلاها منديل آخر.

يترك القناع حتى يجف تماماً، ثم يسحب من الأسفل في اتجاه الأعلى بحرص للتخلص من الشعر الزائد.

ماسك الليمون والصبار

مكونات الماسك

ليمون

زلال الألوة فيرا

دقيق

طريقة تحضير الماسك

كل ما عليكِ خلط ملعقتين من الليمون، مع ملعقة كركم، وملعقة دقيق، ثم ضيفي إليهم زيت ألوة فيرا، وامزجي المكونات جيدًا.

طبقي الخليط اتجاه نمو الشعر، واتركيه 20 دقيقة، ثم قومي بنزعه مرة واحدة عكس اتجاة نمو الشعر.