لايف ستايل

طريقة عمل سلطة الطحينة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تعد سلطة الطحينة، من أشهى المقبلات على طاولة طعامك، خاصة بجانب المشويات، والوجبات السريعة، وإليكِ طريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات سلطة الطحينة 

ربع كيلو طحينة

ملعقة خل

خمس ملاعق زيت زيتون

نصف حبة ليمون

فلفل أسود

Advertisements

ملح

بهارات

بقدونس للتزيين

طريقة تحضير سلطة الطحينة 

في وعاء عميق، ضعي الطحينة، ثم يعصر عليها الليمون مع الخل والقليل من الماء.

ضيفي زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدًا. 

ضيفي الملح والفلفل والبهارات، واضربي الخليط جيدًا، ثم زينيه بالبقدونس. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الطحينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا