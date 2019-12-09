طريقة عمل سلطة الطحينة

تعد سلطة الطحينة، من أشهى المقبلات على طاولة طعامك، خاصة بجانب المشويات، والوجبات السريعة، وإليكِ طريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات سلطة الطحينة

ربع كيلو طحينة

ملعقة خل

خمس ملاعق زيت زيتون

نصف حبة ليمون

فلفل أسود

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ملح

بهارات

بقدونس للتزيين

طريقة تحضير سلطة الطحينة

في وعاء عميق، ضعي الطحينة، ثم يعصر عليها الليمون مع الخل والقليل من الماء.

ضيفي زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدًا.

ضيفي الملح والفلفل والبهارات، واضربي الخليط جيدًا، ثم زينيه بالبقدونس.