صور.. "نو إمبريشن" مشروع "نورين" لمجسمات أيادي الأطفال: بخلد الذكريات

حرصت نورين سعيد، بعد تخرجها من كلية تربية نوعية قسم فنون عام 2018، على الاختلاف عن الآخرين، لتنشئ مشروعها الخاص، لعمل مجسمات ثلاثية الأبعاد لأيادي وأقدام الأطفال أو الكبار أو أفراد العائلة وتخليد هذه الذكريات القريبة من خلال مشروع "نو امبريشن".

تقول "نورين"، أثناء حديثها لـ "هُن"، إنها توصلت إلى فكرة مشروعها لعمل مجسمات ثلاثية الأبعاد لأيادي وأقدام الأطفال من مادة درستها في المرحلة الجامعية، "الطفل بيضع إيده في مسحوق طبي 100%، ينتظر نص دقيقة وبيشيل إيده وبعدين بقشر المسحوق إيده بتطلع على شكل مجسم".

كان هدفها من فكرة مشروعها تخليد الذكريات القريبة للقلب إلى الأبد بكل تفاصيلها، "اكتر حاجة بتسعدني وتعطينى طاقة إيجابية لما بشوف فرحه الناس من نتيجة عملى وإعجابهم بالشغل النهائي والتفاصيل".

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شاركت "نورين"، في عدة معارض، لتنشئ صفحتها عبر فيس بوك "Nou Impressions"، "بدأت الموضوع بالتجربة في إيدين أهلي، وهما كانوا أكتر الناس شجعوني".

تتمنى انتشار مشروعها الذى تحول إلى مصدر دخلها الأصلى، "نفسى أكبر مشروعي والناس تدعمني علشان أقدر يكون ليا مكان خاص بيا لوحدي".