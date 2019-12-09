طريقة عمل تشيكن كيف

"تشكن كيف" أو دجاج كيف هو طبق شعبي مكون من صدور الدجاج الخالية من العظم يدق ويضاف إليه الزبدة والثوم والأعشاب، ثم يغمس بالخبز المطحون ويقلى بالزيت. على طريقة الشيف غادة التلي، إليك طريقة عمل التشيكن كيف. مقادير تشيكن كيف 4 صدور دجاج 100 جرام زبده 2 فص ثوم مهروس ملعقة كبيرة بقدونس دقيق بيض Advertisements بقسماط ملح وفلفل خضار مسلوق طريقة تحضير تشيكن كيف - نقوق بصنع ثقب من أعلى الصدر إلى داخله ثم نتبل الصدور بالملح والفلفل. - نخلط الزبد مع البقدونس ونشكلها على شكل اسطوانة ثم نضعها فى الثلاجة لمدة 10 دقائق ثم نقطعها لدوائر ونحشو بها الصدور ونغلقها بالخلة. - نقوم بتتبيل الصدور بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم نقوم بقليها وتقدم مع الخضار المسلوق ومزينة بالخس.

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