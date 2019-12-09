نصائح لعلاج جفاف البشرة

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تتطلب البشرة الجافة العناية الخاصة للاهتمام بها، خاصة في فصل الشتاء، فحينما تقل كمية الماء في طبقات الجلد تتكون قشور رقيقة على البشرة ويصاحبها تشققات، والشعور بالحاجة للحكة.
وتوجد العديد من الطرق والنصائح التي يمكن اتباعها لعلاج البشرة الجافة، وعرض موقع "مايو كلينك" مجموعة من النصائح التي تبقي الجلد رطبًا وطريًا:
نصائح لعلاج البشرة الجافة
الترطيب
تعمل المرطبات على وجود طبقة عازلة على الجلد تمنعه من فقد المياه، لذلك يجب استخدام المرطبات يوميًا.
الماء الدافئ
يمكن استخدم الماء الدافئ، والتقليل من فترة الاستحمام، حيث يزيل الاستحمام الطويل بالماء الساخن الزيوت من بشرتك، لذلك يكون وقت الاستحمام من 5 إلى 10 دقائق.
تجنب استخدام الصابون القوي على البشرة
تجنب استخدام الصابون القوي على البشرة، الذي يسبب الجفاف، ومن الأفضل أن تستخدم بعض الكريمات المنظفة أو صابون الاستحمام السائل الغني بالمرطبات.
استخدم المرطبات بعد الاستحمام فورًا
يمكن استخدام المرطبات عقب الاستحمام حتى يظل الجلد رطب، وذلك من خلال الزيت أو الكريمات المرطبة.
اختر أقمشة رفيقة بالبشرة
تساعد الألياف الطبيعية، مثل القطن، والحرير على تهوية بشرتك. ورغم أن الصوف طبيعي، لكنه يسبب في تهيج البشرة حتى لو كانت عادية.
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