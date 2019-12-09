محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يعتبر النوم من العمليات الحيوية الهامة في الجسم، وقد يتسبب عدم إعطاء الجسم فترة كافية من النوم في الإصابة بالعديد من الأمراض، ولكن حاجة الجسم من النوم تختلف حسب الفئة العمرية.
الرضع والأطفال الصغار
يحتاج الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار لحوالي 15 ساعة من النوم يوميا، وذلك للنمو بشكل صحيح، كما أن عدم حصول الطفل على كفايته من النوم قد يؤدي إلى مشاكل سلوكية أو حتى الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
البالغين (من 26 إلى 64 سنة)
يكفي الشخص في هذه المرحلة العمرية أن يعطي جسمه من 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، وحذر الأطباء من أن حرمان الجسم من الوقت الكافي للنوم يهدد بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الضغط والسمنة.
كبار السن
في الحقيقة تقل الحاجة للنوم مع التقدم في السن فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة يمكنهم النوم من سبع إلى ثمان ساعات ليلا، وذلك للحد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسب الفئة العمرية.. إليك فترة النوم اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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