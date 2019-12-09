السكارف نجم موضة الشتاء.. إليك طرق ربطه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
يمثل السكارف نجم موضة إكسسوارات الملابس في شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Gucci وChanel وCeline وMiu Miu و Etro.
وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن السكارف يعمل على تدفئة العنق من ناحية ويضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية من ناحية أخرى، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الموسم بنقوش البيزلي الأنيقة أو بنقوش جلد الحيوانات الجريئة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم ربط السكارف بطرق متنوعة؛ حيث يمكن ربطه من الخلف أو من الأمام أو على الجانب، كما يمكن ربطه على شكل فيونكة.
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