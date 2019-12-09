مايا مرسي تهنئ غادة والي بمنصبها في الأمم المتحدة: نموذج نسائي نفخر به

زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح أمس، وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتقديم التهنئة للوزيرة غادة والي لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة نجوى خليل، الدكتورة أحلام حنفي، المستشار سناء خليل، الدكتورة سناء السعيد، الدكتورة سهام جبريل، القاضية أمل عمار أعضاء المجلس، وماجدة محمود مقررة فرع الجيزة، ومها مروان مقررة مناوب فرع القاهرة، وإيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم التهنئة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، على توليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير المكتب التنفيذى الأمم المتحدة للجريمة، مؤكدة أن هذا يعد انتصارا جديدا بتولى الدكتورة غادة والى هذا المنصب الكبير، مضيفة أنها نموذج نسائي نفخر به، ومثال للعمل الجاد وتستحق المنصب بكل جدارة وأنها خير سفيرة لمصر فى الأمم المتحدة.

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كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدكتورة غادة والى قدمت الكثير من الجهود والنجاحات لوزارة التضامن الاجتماعى وكان هناك أسلوب فريد فى التعامل مع الملفات والمواطنين على أرض الواقع، مؤكدة أنها قدمت كل الدعم للمجلس القومى للمرأة منذ تشكيله الجديد، مقدمة كل الشكر والتقدير للوزيرة غادة والى، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة غادة والى عن سعادتها وامتنانها بهذا الدعم الكبير، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة فى السنوات الأخيرة بذل العديد من الجهود للنهوض بالمرأة، مشيرة إلى تعاونه مع وزارة التضامن في الكثير من الملفات لخدمة المرأة والمجتمع.

وفي نهاية اللقاء، قدمت الدكتورة مايا مرسي درع المجلس القومي للمرأة، للوزيرة غادة والي تقديرا لجهودها.