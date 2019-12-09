أحمد فهمي: آخر 3 شهور مش بنروح غير مستشفيات.. ورجاء الجداوي: "ادبح"

قال الفنان أحمد فهمي، إنه خرج من المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية دقيقة في المريء على يد طبيب فرنسي، حيث ذكر أن العملية التي أجراها ليست بها خطورة ولكنها كانت تحتاج لدقة عالية، والعملية استمر إجراءها 3 ساعات، موضحًا أن الأطباء المصريين أكفاء وهم من شخصوا المرض بشكل صحيح.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "والله آخر 3 شهور مش بنروح غير مستشفيات، بس الحمد لله إنها بتيجي على قد كده"، فيما ردت عليه الفنانة رجاء الجداوي، خلال وجودها داخل الاستوديو: "ادبح يا أحمد، لازم تدبح"، فرد قائلا: "والله هنا عملت كده امبارح".

وعن الحسد، قال: "يعني مثلا الناس فاكره إن عمرو أديب ورجاء الجداوي حياتهم مانجة وعنب، بس أنا عارفهم بشكل شخصي وعارف كل واحد فيه اللي مكفيه، الحمد لله الواحد واقف على رجله".

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وعن زوجته هنا الزاهد، أوضح أن زوجته سيدة بيت شاطرة للغاية، "هنا ست بيت بتاخد بالها من البيت كويس وبتاخد بالها مني كويس مكنتش متوقعها كده، كنت فاكر إن قدامها 4 سنين على ما شخصيتها تتكون".

أحمد فهمي يكشف تعاونه مع أكرم حسني في مسلسل لرمضان المقبل

وعن أعماله القادمة، أوضح أنه سيشارك في مسلسل رمضاني مع الفنان أكرم حسني، مداعبا رجاء الجداوي: "المسلسل ناقصك والله، نفسنا نعمل حاجة زي مسلسل ريح المدام".

بينما أعرب الإعلامي عمرو أديب عن إعجابه بالجاكت الذي ارتداه فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي الـ41، ليرد عليه فهمي: "والله مصري، هبقى أجبلك واحد لحد عندك".