تعرفي على أصول وقواعد اتيكيت القراءة

قد تشعرين بالمفاجأة لدى قراءة العنوان، وقد تتساءلين هل للقراءة أيضاً أصول وقواعد وإتيكيت؟

نعم لكل شيء في حياتنا أصول وإتيكيت حتى قراءة الكتب والتي يجب على كل قارئ معرفتها والتحلي بها. كما أن هناك أيضاً أخطاء قرائية يقع فيها الكثير من القراء.

كقارئ هناك مسؤولية تقع على عاتقك وهي أن تحاول قراءة الكتاب الذي بين يديك بأمانة وتجرد، وحيادية.

وبذل مجهود حقيقي وصادق لفهم الفكرة التي يحاول الكاتب إيصالها من خلال هذا الكتاب.

على القارئ أن يتحلى بالصبر وآداب الحوار والإنصات أيضاً.

وأن يقرأ الكتاب بتأني وإخلاص حتى النهاية. حتى يستطيع التحدث عنه وشرح فكرته أونقده.

وبالنسبة للنقد هذا لا يعني أن يكون النقد دائماً سلبياً أي أن كلمة نقد تضم النقد الإيجابي أيضاً.

ولنكون قراء جيدين، من الضروري معرفة الفرق بين النقد والرأي الشخصي.

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ولكن قبل ان ننقد كتاباً يجب أن نحاول أن نفهم مايقوله الكاتب في هذا الكتاب ولماذا يقوله ؟ وبذلك نستطيع أن ننقد الكتاب بشكل صحيح. وذلك حتى وان كان يخالفا رأيا في بعض النقاط.

من المهم جداً أن نضع في الحسبان أننا لا نصبح مؤهلين لنقد كتاب ما بمجرد قرائته , وانما بفهمه الجيد.

إن قبول كل ما يكتبه الكاتب بدون تفكير يعبر عن مدى سطحيه القارئ و ايضاً عدم قبول كل مايكتبه الكاتب غير مقبول أيضاً.

وبغض النظر عن موافقة القارئ للكاتب او عدمها فإن قول الحقيقة هي الهدف والدافع الأول والأخير للنقد.

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