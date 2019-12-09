أعراضه تشبه الإنفلونزا.. إصابة رضيع بفيروس قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

عادة ما يرجع الآباء والأمهات العطس والسعال والتهاب الحلق لدى أبنائهم إلى الإنفلونزا، إلا أن هناك بعض الفيروسات القاتلة التي تتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا.

وحذرت أم تُدعى فانيسا لاتشي، من فيروس مميت جعل رضيعها البالغ من العمر 7 أسابيع فقط يقيم في المستشفى 6 أيام، وفقًا لما جاء بموقع "Health".

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