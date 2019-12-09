في الكويت .. هجوم بـ”ساطور” على مصري ومحاولة تقطيعه حتّى سقط غارقا في دمائه لهذا السبب!

أصيب مواطن مصري بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس جرّاء تعرّضه لاعتداء وحشيّ بـِ”ساطور”، على يد اثنين، بسبب خلاف مروري، في منطقة السالمية بالكويت.

ووقعت الحادثةُ بالقرب من “جمعية السالمية”، عندما دخل المواطن المصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، إذ أخرج أحدهما ساطوراً بينما حمل الأخير آلة حادة، وقاما بالاعتداء عليه، حتى سقط غارقا في دمائه ثم هربا.وفق مصدر أمني كويتي لصحيفة “الراي”

وقال المصدر، إن عددًا من المارة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية بالحادثة، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تم إسعاف المصاب إلى مستشفى مبارك الكبير، وأدخل إلى العناية الفائقة، بعدما تبين أنه تعرض إلى قطع في شرايين الساق وجروح عميقة في الرأس.

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وأدلى المواطن المصريّ بعد افاقته بتفاصيل الحادثة للأمنيين، لافتا إلى أنه لا يعرف الشخصين اللذين اعتديا عليه، وزود رجال المباحث بأوصافهما ونوع مركبتهما، وجار البحث عنهما وضبطهما.