الامارات | مقتنيات إماراتية نادرة في معرض للتذكارات القديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات إماراتية نادرة في معرض للتذكارات القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح «معرض الهوايات والمقتنيات»، في السادسة والنصف من مساء اليوم، دورته الثانية في ندوة الثقافة والعلوم، في دبي، ويعد المعرض فرصة لهواة التذكارات القديمة، للاطلاع على نماذج مختلفة من تلك المقتنيات الغريبة والنادرة، التي تعكس تجارب وتاريخ أصحابها.

ويضم المعرض في هذه الدورة مقتنيات نادرة من جوازات سفر الإمارات، وعملات الإمارات الورقية، وعملات برايل للمكفوفين، وخناجر الإمارات، وساعات الحائط، وساعات الجيب والمكتب، وملاعق فضية، وحلي ومجوهرات، وطوابع الإمارات، ومغلفات بريدية، وبطاقات بوست كارت الكتب والمكتبات، وآلات التصوير، والهواتف القديمة، وميداليات تذكارية، ومجسمات المدن، وورق اللعب، وزجاجات المياه الغازية، وكشتبانات، وألعاب كيندر. ويستمر المعرض حتى 19 الجاري.