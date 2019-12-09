الامارات | «مهرجان الشتاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية، في أبوظبي، مجدّداً «مهرجان الشتاء» السنوي بدءاً من 12 إلى 26 ديسمبر، حيث تستقبل الجزيرة ضيوفها بمجموعة من فعاليات الترفيه، التي تشمل الأكواخ الشتوية المغطاة بالثلوج والزينة الاحتفالية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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