الامارات | «لحظات أبوظبي».. 10 أيام عائلية شتوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «لحظات أبوظبي».. 10 أيام عائلية شتوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، تنفذ دائرة تنمية المجتمع، ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، مبادرة «لحظات أبوظبي»، التي تتضمن عدداً من الفعّاليات والأنشطة المجتمعية، التي تضفي أجواء عائلية تجسّد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة الممتدة بين 12 و21 ديسمبر الجاري، ويمكن للعائلات الاستمتاع بالفعالية من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة 11 ليلاً.

وسيتيح المهرجان الفريد للزوار والعائلات فرصة اختبار تجربة الأجواء الشتوية الساحرة بكل أبعادها، حيث سيضم منصات للتسوق وانتقاء التذكارات، وألعاب المهارات الشتوية، والحلويات اللذيذة، وغيرها الكثير من النشاطات والعروض الترفيهية المناسبة لكل أفراد العائلة.

كما سيتضمن المهرجان نشاطات عائلية، من ضمنها اللعب بالثلج ومنطقة مخصصة لبناء رجل الثلج، وورش الفنون والحرف اليدوية، والكثير من الألعاب الاحتفالية الأخرى. وسيستمتع الأطفال أيضاً بورش عمل فنية خاصة بهم، بالإضافة إلى تزيين خبز الزنجبيل. كما سيستمتع الزوار بحلبة التزلج في الهواء الطلق، وعروض الأفلام الشتوية المفضلة للجميع طوال مدة المهرجان الذي يمتد لمدة ١٠ أيام. وستنتشر منافذ المأكولات والمشروبات على أرض المهرجان لتقدم للعائلات أشهى الأطايب الاحتفالية، والمشروبات الموسمية الدافئة، والمستوحاة من المطابخ العالمية المختلفة.