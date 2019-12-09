الامارات | «عجائب الشتاء» رياضة ومرح وفنّ وتعليم

شكرا لقرائتكم خبر عن «عجائب الشتاء» رياضة ومرح وفنّ وتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع العطلة الشتوية، دعا «مخيم عجائب الشتاء» التابع لـ«نادي سيدات الشارقة»، الأطفال من عمر ثلاثة إلى 16 عاماً، للمشاركة في برامجه، وفعالياته التعليمية والترفيهية، التي تنمي حواسهم وقدراتهم الفكرية والجسدية والرياضية، وتستثمر أوقات فراغهم خلال العطلة المدرسية.

ويحتضن المخيم، الذي يستمر من 15 ديسمبر حتى التاسع من يناير، خمسة برامج تفاعلية، تسعد الأطفال وتناسب قدراتهم من مختلف الفئات العمرية، وهي «مغامرة بساتين الشتوية»، و«مغامرات الثلج» اللذين يقامان خلال الفترتين الصباحية والمسائية، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، فيما تقتصر فعاليات سائر البرامج على الفترة الصباحية، وهي: «فن بلا حدود»، و«فتيات الشتاء»، و«الشتاء الرياضي». ويستقبل برنامج «مغامرة بساتين الشتوية» الأطفال من الفئة العمرية ثلاثة إلى خمسة أعوام، ويضم مجموعة من الأنشطة الإبداعية لتنمية مواهبهم وقدراتهم المختلفة، كما ينظم عدداً من الرحلات الأسبوعية.

ويناسب برنامج «مغامرة الثلج» الأطفال من الفئة العمرية ذاتها، ويوفر لهم جملة من الأنشطة، التي تحاكي قدراتهم الذهنية وقابليتهم للتعلم، ومن أبرزها: المرح في الحديقة، واستكشاف الشتاء، وتحدي الشاطئ، والرسم، والحرف اليدوية، إلى جانب فعاليات الأبطال الخارقين. ويخصص المخيم برنامج «فن بلا حدود» للفتيات الصغيرات، حيث يقدم باقة من الأنشطة الفنية، مثل الرسم بألوان الباستيل والأكريليك، والرسم على اللوحات، والفنون، وتشكيل الصلصال والفخاريات وفن الزخارف ورقص الزومبا. أما برنامج «فتيات الشتاء» فيقدم سلسلة من الأنشطة الرياضية ومنها السباحة، والتزلج، على الجليد، والتجديف المائي، ورياضة التنس.