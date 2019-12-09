الامارات | مقتنيات «حرب النجوم» في المزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات «حرب النجوم» في المزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعرض مقتنيات من سلسلة أفلام «حرب النجوم» (ستار وورز)، من صور قديمة إلى مجسمات لشخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي، في مزاد إلكتروني قبل أيام من بدء العرض المرتقب للجزء التاسع من السلسلة في الـ18 من الشهر الجاري.

وقالت دار سوذبيز للمزادات إن المزاد يضم أكثر من 100 قطعة، يرجع تاريخها إلى عقود مضت، وتراوح الأسعار بين 100 جنيه إسترليني و60 ألفاً. ومن بين المقتنيات المعروضة خوذة يرجع تاريخها إلى عام 1976، تراوح تقديرات سعرها بين 30 ألفاً و60 ألف جنيه إسترليني، ودمى شخصيات فيلم «ذا إمباير ستريكس باك»، وسفينة الفضاء (ملينيام فالكون)، ويقدر سعر المجموعة بين 7000 و10 آلاف جنيه إسترليني.

وقال بروس مارتشانت، مستشار «سوذبيز»: «استغرق الأمر عاماً لتجميع القطع من مختلف أرجاء العالم».