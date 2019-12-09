الامارات | جمال مطر يواصل «أبعاد ثقافية» على «سما دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال مطر يواصل «أبعاد ثقافية» على «سما دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل برنامج «أبعاد ثقافية» استقصاءه للمشهد الإبداعي والثقافي والفكري في الإمارات، عبر مجموعة من التقارير الميدانية، التي تلتقط المتميز والمدهش في أنشطة المؤسسات التي تخدم الثقافة في إمارة دبي ومختلف إمارات الدولة.

ويرصد البرنامج في حلقته التي تبث الساعة الثامنة من مساء اليوم، على قناة سما دبي، الأمسية الشعرية التي أحياها أربعة من شعراء الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ48، في ندوة الثقافة والفنون، حيث تغنى كل من الشعراء: سالم الزمر، وشهاب غانم، ومحمود نور، وعبدالله الهدية، عبر نصوص احتفت بهذا اليوم، مستذكرين مآثر الآباء المؤسسين وروح التعايش والسلام التي تعم البلاد. ويتوقف البرنامج في فقرات أخرى عند موضوع المسكوكات النقدية القديمة، وكيف تأثرت عبر مراحل التاريخ بأصول ومبادئ الفقه الإسلامي، سواء من ناحية شكل هذه العملات وطريقة صناعتها ونقش صور الخلفاء عليها.

كما يذهب البرنامج إلى احتفالية الجامعة الأميركية في دبي، التي نظمت مسابقة للقصة القصيرة، وأعلنت نتائجها بفوز إحدى الطالبات بمنحة دراسية قيمتها 400 ألف درهم إماراتي لمدة أربع سنوات، إضافة إلى مقابلات مع الأوائل المشاركين في هذه المبادرة القيمة. ويختتم البرنامج فقراته لهذا الأسبوع بحوار مطول مع المبدعة والفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، إحدى أهم المشتغلين بالفن البصري في الإمارات، وهي أيضاً رائدة من رواد الحركة التشكيلية، حيث شاركت في أول معرض أقيم في الدولة في عام 1972، ولاتزال في أوج عطائها الإبداعي حتى اليوم.

ويحظى برنامج «أبعاد ثقافية» في موسمه السابع على قناة سما دبي بدعم مباشر من ندوة الثقافة والعلوم بدبي، التي تعد رئة المدينة الثقافية بما تطرحه من برامج وفعاليات ومعارض يقوم البرنامج بتغطيتها أولاً بأول، إضافة إلى إجراء الحوارات مع المبدعين في كل مجالات الثقافة والآداب والفنون، للخروج بمجلة ثقافية متنوعة، تعتمد على الإبهار البصري في استعراض الفنون بشكل عام عن طريق اللقاءات بالمبدعين، ورصد المعارض الفنية وتقديمها بشكل مميز ومبتكر، كما يعد البرنامج نافذة للتعرف إلى الحراك الثقافي وفعاليات هيئة دبي للثقافة والفنون، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، وأوبرا دبي، وغيرها من الفعاليات والجوائز الثقافية، في الوقت الذي حصل فيه البرنامج في مواسمه السابقة على العديد من الجوائز، منها جائزة العويس للدراسات، وجائزة 100 مبادرة ومبادرة في أبوظبي، كما يحظى بنسبة مشاهدة عالية محلياً وعربياً، حيث يشرف عليه الأديب والشاعر عادل خزام، ومن تقديم الكاتب والإعلامي جمال مطر، والتقارير الميدانية لوليد المرزوقي، وإخراج وإنتاج المخرجة الإماراتية مريم خوري.

- ترصد الحلقة موضوع

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المسكوكات النقدية

القديمة، من ناحية

شكل العُملات

وطريقة صناعتها

ونقش صور الخلفاء

عليها.