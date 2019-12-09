الامارات | بإنفوغرافيك.. «إيرفيش» تحلّق كطائرة وترسو كقارب

شكرا لقرائتكم خبر عن بإنفوغرافيك.. «إيرفيش» تحلّق كطائرة وترسو كقارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طائرة «إيرفيش 8» عبارة عن طائرة ذات 8 إلى 10 مقاعد. تطير على ارتفاع بسيط فوق سطح الماء، ليقلل المقاومة ويزيد من كفاءة المركبة، ويتم تشغيلها بوساطة ملاحَين، وتتسع لـ6 إلى 8 ركاب، بمواصفات النقل المدني القياسية. تندفع من قوة محرك سيارة بثمانية أسطوانات، مضغوط يعمل على البنزين الخالي من الرصاص، وبقوة ٥٥٠ حصاناً. ما يجعلها تتكون من ثلاثة أجزاء، قارب وطائرة وسيارة في الوقت نفسه، وتطير بسرعة 200 كلم في الساعة، وارتفاع ٧ أمتار حداً أقصى،ووصفتها محطة «ناشيونال جيوغرافيك» بأنها من أكثر وسائل النقل أماناً، نظراً لسهولة هبوطها فوق سطح الماء في حالة تعطلها،وتم تصميمها حسب إرشادات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وهي الآن قيد الاستخدام في أماكن مختلفة حول العالم، إذ تعمل شبكة «وجيتوركس» السنغافورية على أن تكون أول من أتاح هذه الطائرة الجوية البحرية إلى الاستخدام العسكري والمدني.

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