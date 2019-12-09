الامارات | ماهر زين ضيف الختام لمنشد الشارقة 12

شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر زين ضيف الختام لمنشد الشارقة 12 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنان العالمي، ماهر زين، الحفل الختامي لبرنامج منشد الشارقة 12، وتبثه قناة الشارقة على الهواء مباشرة، يوم الجمعة المقبل، من خشبة مسرح المجاز بالشارقة.
وسيكون جمهور الفنّ الإنشادي على موعد مع المشاركين الستة المتأهلين إلى نهائيات البرنامج: السوري محمد حسن، والمصري محمد طارق، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم إنهض، والفلسطيني عبدالمجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي.
ويعتبر زين من أبرز الفنانين في إنتاج الأناشيد، وقام بإحياء حفلات في أكثر من 21 بلداً، بما فيها: أستراليا، والجزائر، والبحرين، والبوسنة والهرسك، وبلجيكا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والأردن، وغيرها. وأصدر خلال مسيرته الفنية ثلاثة ألبومات، الأول حمل عنوان «الحمدلله» (2009)، والثاني «سامحني» (2012)، أما ألبومه الثالث، «واحد» (2016) فصدر بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والتركية.
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