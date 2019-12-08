بعد محمد صلاح.. "رشا قلج" المصرية الأكثر تأثيرا في أفريقيا لعام 2019

اختارت مجلة "نيو أفريكان"، التى تصدر فى العاصمة الإنجليزية لندن، الدكتورة المصرية رشا قلج، المدير التنفيذى لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، ضمن قائمة تضم الشخصيات الأكثر تأثيرا ونفوذا في القارة الأفريقية لعام 2019، عرفانا بما حققته "ماما أفريقيا"، كما يلقبها الأشقاء الأفارقة، من إنجاز في مجال العمل الخيري الأفريقي، ونجاحها فى إطلاق حملة "أكثر من مجرد أم"، لمواجهة العنف ضد المرأة الأفريقية، التي لم تحظى بنعمة الأمومة، وتعاونها فى نشر تلك الحملة مع السيدات الأوائل فى أفريقيا، طوال الفترة الماضية.

ليس هذا فحسب بل نجحت مبادرات "رشا قلج"، في 35 دولة في مختلف دول العالم، طبقا لما ذكرته لـ"هن" قائلة: فزت بالعديد من الجوائز في مجال المرأة والتنمية المجتمعية، وهذا لنجاح برامجي المجتمعية، في الكثير من الدول حول العالم، سواء من ناحية تأهيل المرأة الأفريقية، التي لم تحظى بنعمة الأمومة ماديا ومعنويا، أو توفير منح دراسية لتخريج أول أخصائيين أورام سرطانية في دول أفريقية، بالإضافة لتغيير المعتقدات الخاطئة، ومحاربة العادات الزائفة، والجهل والعنف بالفنون والأدب.

وتضم القائمة، 100 شخصية من مختلف الدول الأفريقية، ومن مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، وفى الأعوام الماضية، احتل النجم العالمى محمد صلاح، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قائمة الأكثر تأثيرا ونفوذا للمجلة، بسبب انجازاتهما وتأثيرهما فى أفريقيا.