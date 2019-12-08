أصفر وأسود وبني.. "بواريك" ظهرت بها صابرين خلال ارتداءها الحجاب

عادت الفنانة صابرين، لتتربع على مؤشرات البحث عبر مواقع الإنترنت من جديد، عقب ظهورها الأخير، في مهرجان نجم العرب، الذي أقيم اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بدون الحجاب.

وذلك بعد تخليها عن الحجاب نهائيًا، عقب سنوات ظهرت من خلالها، في أعمالها الفنية، مرتدية الشعر المستعار "الباروكة".

مع كل ظهور لها حينها، تعرضت صابرين لحملة انتقادات واسعة، واتهمها البعض بأنها لا تحترم الحجاب، بسبب ارتداءها للباروكة، الأمر الذي كانت ترد عليه بضرورة التركيز على عملها، وليس مظهرها.

ويرصد "هُن" بواريك صابرين قبل تخليها عن الحجاب.

باروكة سوداء متعرجة

يعد أخر ظهور للفنانة صابرين بـ"الباروكة"، خلال مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وطلت على الجمهور، بباروكة سوداء متعرجة، تخللها "بنس الشعر".

باروكة "ويفي" وأخرى صفراء

ظهرت الفنانة، بمسلسل دكتور أمراض نساء، أمام الفنان مصطفى شعبان، بالعديد من البواريك الصناعية، مرتدية واحدة بخصلات "ويفي" طويلة بنية اللون، وأخرى صفراء "جرسون"، والثالثة سوداء قصيرة.

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باروكة "جرسون"

خلال مشاركتها في مسلسل الشك، أمام الفنانة مي عز الدين، ارتدت صابرين باروكة سوداء قصيرة، بموديل "الجرسون".

باروكة بالشعر الأبيض

خلال تقديمها درو حليمة الكبش، في مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، والتي قدمت فيه دور والدة الشرنوبي، ظهرت صابرين، بباروكة "ملمومة" ولها فلقة من المُقدمة، ممزوجة بالشعر الأبيض، لتتماشى مع الدور التي قدمته.

باروكة بُني بـ"قُصة"

تعد أول البواريك المستعارة التي ظهرت بها الفنانة، خلال ظهورها بمسلسل "شيخ العرب همام"، بعد ظهورها بباركة قصيرة للغاية باللون البُني، ولها "قُصة" فرنش.

الجدير بالذكر، أن صابرين تخلت عن الحجاب نهائيًا، في منتصف الشهر الماضي، بعدما شاركت بصورة لها، بشعرها الأصفر، وعلقت حينها، قائلة: "أنا قلعت التربونة"، في إشارة منها لـ لفة "التربون"، المنتشرة مؤخرًا بين الفتيات.

وتابعت خلال حديثها لـ"هُن"، أنها لم تتخلى عن الحجاب، لكونها غير مُحجبة من الأساس، قائلة: "كنت بقول طول الوقت أنا مش محجبة أنا محتشمة".

وعن اعتقاد البعض، أن مُشاركة الفنانة في عمل استعراضي غنائي برمضان 2020، هو السبب لنزعها للحجاب، أوضحت الفنانة أنه ليس هناك علاقة بمشاركتها في المسلسل.