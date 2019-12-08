هرمونات الذكورة أبرزها.. أسباب الصلع عند الرجال

يعاني بعض الرجال، من مشكلات الصلع، والذي قد يبدأ في الظهور أولًا، على جانبي الجبهة أو في قمة الرأس، ثم يستمر في الانتشار على الفروة كاملة.

وكان الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل، قدم في بيان له، عدة أسباب للصلع عند الرجال، جاءت على النحو التالي:

الأسباب الوراثية

يمكن أن يعاني البعض من الصلع، بسبب انتقال تلك الجينات وراثيًا.

هرمونات الذكورة

أكد الاستشاري أن ارتفاع هرمونات الذكورة ديهدرو، وتيستوستيرون في مناطق معينة في فروة الرأس، يؤثر على بصيلات الشعر، ويجعلها رقيقة للغاية، مما يؤدي لحدوث الصلع.

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ارتفاع مستوى البروتينات

أكد "عماد الدين"، أن ارتفاع مستوى بروتين "بروستوجلندين D2"، من أسباب صلع الرجال، وأن هناك علاقة بين مستويات البروتين العالية على جلد فروة الرأس، وبين احتمالات حدوث الصلع عند الرجال، لأنه يؤثر على قدرة نمو الشعر.

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