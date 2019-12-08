Lancôme تُطلق من قلب دبي عطر IDÔLE النسائي الجديد

احتفلت Lancôme بإطلاق عطرها النسائي الجديد، Idôle، في المنطقة من خلال فعالية حصريّة مُشرفة على النوافير الراقصة الشهيرة الموجودة أمام برج خليفة الرمزي. في هذا الإطار، اجتمع حشدٌ ضمّ ممثّلين عن أبرز وسائل الإعلام في دبي، بالإضافة إلى أهمّ الشخصيّات الاجتماعية وكبار الشخصيّات، في "مقصورة" فندق "بالاس وسط المدينة" لقضاء أمسية فريدة من نوعها في أجواء عالم Idôle.

وقد ضمّ الحضور في هذه المناسبة المميّزة عددًا من النساء المُلهِمات، ما شكّل تعبيرًا قويًا عن روح Idôle: مجموعة من النساء الاستثنائيات اللواتي يُعدنَ كلّ يوم تحديد تصوّرهنّ للنجاح، واللواتي لا يخشين التمسّك بمواقفهنّ والخروج عن التقاليد.

اشتعلت نوافير دبي مول بالأنوار في ذروة السهرة، إذ نُفّذ عرضٌ فريدٌ من نوعه خاصّ بعطر Idôle على ستارة مائية ضخمة

وأدهش هذا العرض ضيوف Lancôme المرموقين والحشد المتجمّع حول النوافير، على حدّ سواء، كما أرسى أساسًا رؤيويًا للعطر الرائد.

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سبق أن نُشرنا عدد من الصور المُلتقطة خلال السهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم مشاهدة بعض أبرز لحظات الأمسية من خلال أحدث القصص على حساب Lancôme على إنستغرام، لمعرفة المزيد عن الأشخاص الرائعين والتجارب الفريدة التي ميّزت هذه الفعاليّة ورسختها في الأذهان.

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