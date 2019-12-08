هل يعالج التجاعيد؟.. إليك كل ما تريد معرفته عن فوائد الحلزون للبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستخدم الحلزون أو القواقع في صناعة العديد من المستحضرات التجميلية منذ عصور الإغريق، ويتم تربيته في مزارع فرنسية وإيطالية لاستخدامه في أغراض متعددة من بينها الصناعات التجميلية.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، كل ما تود معرفته عن استخدام الحلزون على البشرة وفقًا لمواقع "Ncbi"و"Healthplanspain" و"Everydayhealth"
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