ابتعد عن التفاصيل.. هكذا تنسى علاقتك القديمة وتتغلب على ألم الفراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني الكثيرون من الألم والحزن عقب الانفصال عن شركائهم، وأحيانا لا يستطيع البعض تخطي هذه المرحلة بسهولة وبشكل سليم.

نستعرض لكم "الخليج 365"، نصائح لتخطي الحزن والألم بعد الانفصال، بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".

_ فترة الحداد

اترك لنفسك فترة حزن كافية حتى تتخلص دماغك من التفكير في الألم والأزمة بشكل طبيعي وتتقبل الأمر.

_لا تقع في فخ المثالية

بعد الأزمة والانفصال نفكر دائمًا في الأوقات السعيدة فقط وننسى الحزن، ونبدأ في التصور أن العلاقة كانت مثالية.

تذكر دائمًا أنها لم تكن مثالية أبدًا، ويفضل أن تذكر نفسك بالعيوب والمشاكل حتى تنظر للمشكلة بشكل أفضل وتستطيع تخطي فترة الحزن.

_فكر بطريقة مختلفة

فكر بطريقة مختلفة في شريك حياتك السابق، وحاول التعرف على أشخاص جدد، وقضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك وعائلتك.

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_رفض "طلب الصداقة".

لا تصادق شريكك السابق وأن طلب منك ذلك، لا تخدع نفسك أبدًا بهذه الطريقة، فلن تستطيع تخطي الحزن إذا قبلت أن تصبحوا أصدقاء فورًا، لأن الصداقة في ذلك الوقت تؤدي إلى مزيد من الألم والحزن لقلبك.

_ابتعد كثيرًا

لا تتصل بشريك حياتك السابق، وابتعد عنه، ولا تسمح بالمكالمات أو الرسائل، أو أن يكون صديق لك على مواقع التواصل الاجتماعي.

_ لا تتواصل مع اصدقائه

لا تتواصل مع اصدقائه أو عائلته ومن الأفضل تجنب أي شخص قريب من شريكك السابق، حتى لا تتذكر تفاصيل العلاقة السابقة.

_ابتعد عن الأشياء التي تذكرك به

لا تذهب إلى أي مكان يذكرك به، لا تقرأ رسائل سابقة أو تسمع إلى رسالة مسجلة بصوته، ابتعد عن التفاصيل والذكريات.

_اكتشاف شغف جديد

املأ حياتك بأفكار جديدة وأحداث جديدة، وأشغل وقتك دائمًا، عن طريق ممارسة هواية جديدة تحبها، حتى لا تترك لنفسك الفرصة للتفكير في الحزن.