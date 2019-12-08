محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يصبح الجسم في موسم الشتاء أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من مشكلات الجهاز التنفسي، لذا يجب الحرص على تناول بعض العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض المختلفة. في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" بعض العصائر الطبيعية التي تساعد على تقوية المناعة، وفقًا لموقع "Gear Hungry": للمزيد عن عصائر طبيعية تقوي مناعتك.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في موسم الشتاء.. 5 عصائر طبيعية تقوي مناعتك (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.