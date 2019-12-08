للرجل.. أقصر الطرق لكسب قلب شريك الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

تُعرف المرأة بأنها كائن حساس مرهف تحتاج دائما للعاطفة وتفكر بقلبها قبل عقلها ، ولكسب قلب المرأة لا بد أن تعرف كيفية التعامل معها ، وقد يفيدك معرفة مميزات وصفات مواليد الأبراج في الوصول إلي قلب من تحب من أقصر الطرق .

" لايف ستايل الخليج 365 " يقدم لكم طريقة التعامل مع أنثي كل برج عاطفيا، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، في السطور التالية :

- برج الدلو

تتميز أنثي الدلو بأنها بالبساطة وطيبة القلب والرومانسية، كما يجب على شريك حياتها أن يراعي أنها حساسة جدا ، ويتعامل معها برفق وحنية ويراعي كلامه معها.

- برج الجدي

يميلون إلى العملية والعقلانية في حياتهم أكثر من الرومانسية، وتهتم بأسرتها وتربية أولادها جدا ، ولذا لكي يكسب شريكها قلبها يجب عليه أن يكسب عقلها أولا بالماديات فهي تميل إلي العلاقة المادية في علاقتها به.

- برج الحوت

تتسم بأنها تحب أن تعيش داخل قصة حب دائما ، وتميل إلى الذهاب إلى أماكن ذات المناظر الطبيعية والمياه ، لذلك لا بد أن يتعامل معها في حبه بقلبه وليس بعقله.

- برج الحمل

برج ناري من الأبراج القيادية، فمواليده طيبون جدا لأزواجهم ، وتكمن مشكلتها في العصبية ولكن سرعان ما تزول ، لذلك يجب على شريك حياتها أن يكون متجددا ومتفتحا، وغير تقليديا، وإعطائها مساحة من الحرية في إبداء رأيها.

- برج الثور

تحب أسرتها جدا وجيدة في طهي الطعام لهم، كما أنها عنيدة وطموحة، لذا احترم طموحها وشجعها على عملها وشغلها ، ولا تكون عائقا أمام طموحها ، حتى تنجح علاقتكما.

- برج الجوزاء

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تتسم الطيبة، والداعم لزوجها ، وتميل إلى الشباب والمرح والهزار ، يجب على شريك حياتها أن يكون معاملته معها تميل إلى المرح والتغيير والخروج والسفر، وأن يتقبل ضحكها ومزاحها، ويعطيها مساحة من الحرية في حياتها، وألا يكون عنيدا.

- برج السرطان

رومانسية جدا، وتحب أن تعيش داخل قصة حب، وتوصف أنثى السرطان بأنها "مثل موج البحر"، ولبقاء علاقته بشريكة الحياة يجب أن يسايرها في التقلبات المزاجية، ويحتويها بحبه ، ويحرص في معاملته معها واحترام رأيها الشخصي.

- برج الأسد

توصف بشخصيتها القوية وكبريائها العالي، كريمة جدا ومخلصة، تحب أن تساعد زوجها وتقف بجانبه، لكي تكسب قلبها لا بد أن تكون معاملتك لها برفق واحترام وتحافظ على كرامتها.

- برج العذراء

عقلانية ومنظمة ومرتبة جدا ، وصريحة وواضحة في تعاملها مع شريك حياتها، ولكي يكسب شريك حياتها قلبها لا بد أن يستحوذ على عقلها وتفكيرها .

- برج الميزان

تتسم برقيها والوسطية في تعاملها مع شريك الحياة، كما أنها دبلوماسية وطيبة القلب، فضلا عن كونها أم مثالية في تربيتها لأبنائها، وتميل إلى البساطة في مظهرها وملبسها.

ولنجاح علاقتكما يجب أن تبتعد عن البخل والعادات السيئة، فيمكنك كسب قلبها بأقصر الطرق بالعقل والقلب معا فهي بسيطة جدا .

- برج العقرب

تعشق الرومانسية ، وتريد أن تكون كامل اهتمام زوجها، وهي غيورة جدا، ولا تسامح ولا تقبل خيانة زوجها لها؛ لذا احرص أن تكون مخلصا، وتعامل معها برومانسية.

- برج القوس

من الأبراج التي لها محبة كبيرة في قلوب كل من يتعامل معها ، فينجذب إليها شريك حياتك من أول مقابلة بينهم ، هادئة تميل إلى المرح ، تحب زوجها كثيرا، ويكسب شريك حياتها قلبها بحبه وبرومانسيته.