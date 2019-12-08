طرق مختلفة لتنسيق الجينز بشكل مميز

قد يكون تحويل خزانة ملابسك إلى موسم الخريف في بعض الأحيان صراعاً، خاصةً مع الطقس المتقلب الذي لا يمكن التنبؤ به، ومع ذلك هناك اتجاه واحد على قائمة الموضة الذي نجد دائمًا أنه آمن، هو الجينز .

ربما هناك بالفعل بعض القطع المؤمنة في خزانة الملابس الخاصة بكِ، وتتيح لكِ ارتدائها طوال العام، لكن دائماً ما يتم ربط الجينز بالأيام التي لا تهتمين فيها بمظهرك مثل التجول فقط في المتاجر، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من أشكال الجينز المختلفة من الخصر العالي والممزق إلى المظهر المستقيم والكلاسيك، وهناك أيضاً مجموعة كاملة من الجينز الأنيق الذي يٌفصل ليواكب ستايل الشارع Street style .

لقد وجدنا لكِ بعض استايلات الجينز المتنوعة والمميزة والتي ستناسب فصل الخريف.

فستان من الجينز

فقط قومي بتجربة هذا المظهر الرائع والمميز من فستان الجينز مع حذاء شتوي أو الأحذية الرياضية المناسبة للخروج.

بنطال عالي الخصر

هناك عدد لا يحصى من بناطيل الجينز عالية الخصر، يمكنك إختيار المظهر العصري البسيط أو مظهر مستوحى من الماضي.

تنورة جينز

التنورة الجينز هي الأنسب لفصل الشتاء مع بوت طويل وسترة أو كنزة من الصوف.

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جمبسوت جينز

جمبسوت جينز مع حذاء كاحل وحقيبة مناسبة لفصل الخريف، وستكونين جاهزة لقضاء وقت مميز بالخارج.

فستان مع بنطال جينز

جربي هذا الشكل الذي عاد من التسعينات والألفينات، لكن لا تستغربي فقد ترين هذا المظهر كثيراً الفترة القادمة.

مظهر جينز كامل

يمكنك أن تنوعي كما تريدين في هذا المظهر سواء كنتِ تفضلين البناطيل أو التنورة، ارتديها مع قميص بدرجة مختلفة أو بنفس اللون.

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