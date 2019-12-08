8 أشياء إذا ظهرت على المرأة عليها مراجعة الطبيب فورا

تعاني بعض النساء، من ظهور علامات تستدعى استشارة الطبيب، وقد تتجاهل بعضهن، ومن العلامات التي تظهر على المرأة، وتستدعى استشارة الطبيب، منها كما ذكرها موقع "Health life".

وبصفةٍ عامة، فإن النساء ينشغلن بالأعمال المنزليّة، وفي مكان العمل، وقد يتجاهلن صحتهنّ، لكن يتوجب على المرأة، أن تكون العناية بصحتها أولوية.

وهنا تعرض لكم "الوطن"، بعض الأعراض الصحيّة التي يجب على المرأة، أن لا تتجاهلها:

عدم انتظام الدورة الشهرية

أن تنقطع الدورة الشهرية مرة واحدة ليس بمشكلة، ولكن عدم انتظامها بشكل متكرر قد يكون مشكلة، وتستدعى استشارة الطبيب.

مشاكل في البول

الذهاب للحمام بشكل مبالغ فيه، يتطلب استشارة طبيب النساء، لأنه يمكن أن يكون علامة على عدوى المسالك البولية.

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إفرازات مهبلية

من الشائع أن تعاني النساء من الإفرازات المهبلية الطفيفة، وهو أمر طبيعي، ولكن زيادة كميتها وتغيير لونها ورائحتها، قد يشير إلى وجود مشاكل لديكِ، تحتاج إلى تدخل الطبيب.

نزيف غير منتظم

إذا لاحظت وجود نزف دموي، أو نزيف طفيف غير مرتبط بالدورة الشهرية أو فترة الإباضة، عليك بزيارة الطبيب مباشرة، لإجراء بعض الفحوصات.

دورة شهرية متعبة وقوية عن غير عادتها

يمكن أن يؤدي فقدان الدم الكبير بسبب الدورة الشهرية، إلى فقر الدم والإرهاق وضيق التنفس والعديد من المضاعفات الأخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب.

الكتل في الثدي

يجب عدم تجاهل أي كتل تظهر بشكل مفاجى في الثدي.

التعرق المفرط

إن التعرق المفاجىء دون أي سبب، يحتاج إلى استشارة الطبيب، للوقوف على أسباب ذلك.

السعال المستمر

إذا كان سعالك مستمرا لأسابيع وشهور، لسبب غير طبيعي، قد يكون هذا الأمر عارضا لأمر خطير، وعليكِ استشارة الطبيب.