برفقة ابنة زوجها.. داليا البحيري تتسلم جائزة عن مجمل مشوارها في الخليج

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عدد من الصور لها، أثناء منحها جائزة عن مجمل مشوارها الفني في الخليج العربي، وظهرت برفقتها ابنة زوجها الممثلة ملك حسن، التي شاركت في بطولة مسلسل "زي الشمس"، الذي دخل ضمن الماراثون الرمضاني، وحقق نجاحًا كبيرًا، وأشاد الجميع بها.

وأرفقت داليا تعليقًا على الصور التي شاركتها، معبرة عن امتنانها وسعادتها بالجائزة التي قُدمت إليها، "جائزتي من مهرجان نجم العرب أمس، عن مشواري الفني شكرا جمهوري العظيم في الخليج العربي علي ثقتكم الغالية، وأتمني أكون دائما عند حسن ظنكم بي".

وظهرت "داليا"، بإطلالة جذابة، لقيت إعجاب الجمهور وبوزن زائد، مرتدية ببلوزة من قماش التايجر، وبنطال أبيض في إطلالة حملت طابع الكلاسيكي.

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لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 12 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "هي دي بنتك، تستاهلي الجائزة وعن جدارة، أنت قمر ماشاء الله عليك وبنتك قمرين ربنا يخليكوا لبعض، هى طلعت بنتك".