منها البطانة الداخلية.. نصائح تجنبك شراء الحقائب المزورة

تعد الحقائب هي لمستك النهائية، التي تضفيها على مظهرك الخارجي، وتفضل شريحة كبيرة من السيدات، اقتناء الحقائب ذات الماركات الشهيرة، للاستمتاع بخاماتها الجيدة، وألوانها المميزة، وتقع العديد منهن، في مشكلة شراء الحقائب المزورة، التي تحمل علامات الماركات غير الحقيقية.

وكانت الستايلست أسماء عبد الرحمن، قدمت بعض النصائح التي من شأنها تجنبك الوقوع في شراء الحقائب المزورة، والتي جاءت على النحو التالي:

خامة الحقيبة

أشارت "عبد الرحمن" لـ "هن"، إلى أن خامة الحقيبة، يتحقق منها من خلال الحواس قائلة: "لو جلد هيبقى ملمسه طبيعي، مش ناعم ولا خشن، ولو شامواه هيكون ريحتها بارزة، ويمكن أعملهم اختبار من خلال تمرير ولاعة بشكل سريع للتأكد".

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شعار العلامة التجارية

عليكِ مقارنة الشعار الموجود على الحقيبة، بالشعارات الموجودة على المواقع الرسمية للعلامة التجارية، للتأكد من رقم التسلسلي، وطريقة كتابة الرموز والحروف.

البطانة الداخلية

يمكنك التأكد من سلامة البطانة، من خلال الصوت التي يصدره احتكاك قماشها، فإذا أصدر صوت، فهي غير أصلية.

الرقم التسلسلي

تحققي من "كود" الحقيبة، من خلال الموقع الرسمي للعلامة التجارية.

اللمسات النهائية

مثل لون الخيوط، وبريق "السوست"، وتقفيل الجوانب، والجيوب.