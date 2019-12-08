أم تخسر 25 كيلو في 6 أشهر لرعاية ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - استطاعت أم بريطانية خسارة ما يقرب من 25 كيلوجراماً من وزنها في فترة لم تتجاوز الستة أشهر، بعد أن عانت من بطء في الحركة بسبب وزنها الزائد.

لم تكن جوان غريمو (35 عاماً) تقوى على السير أو النزول على السلالم بشكل سليم وذلك بسبب وزنها الزائد، لكنها اتبعت حمية غذائية صارمة حيث اقتصرت على الوجبات الخفيفة في مارس 2019.

عندما أصيب ابنها الصغير إليس بالشلل النصفي بسبب تشوه خلقي في الدماغ، قررت إجراء تغيير جذري في حياتها يتمثل في خسارة كمية كبيرة من الوزن، لتقديم الرعاية اللازمة له، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي عن موقع "ميترو" الإلكتروني..

وقالت جوان متحدثة عن تجربتها: " كنت حزينة جداً بسبب حالة طفلي، ولكني أيقنت بضرورة خسارة الوزن لأتحرك بسهولة تمكنني من الاعتناء بطفلي، وبالفعل قمت باللازم حتى أصبحت أكثر رشاقة"