أسباب الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي: يبدأ الاكتئاب الموسمي الشتوي في أواخر فصل الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء، وينشأ نتيجة تغيير فصول السنة وتتمثل أعراضه في الشعور بالقلق والحزن وفقدان العزيمة وقلة النوم والتفكير الزائد والكسل وصعوبة التركيز وفقدان الاهتمام بالأشياء التي اعتاد الشخص عليها. ويستعرض لكم "الخليج 365" وفقا للدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أسباب الشعور بالاكتئاب الموسمي الشتوي وأهم الحلول لمواجهة الاكتئاب الموسمي الشتوي : - الأسباب: - قلة التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء تسبب خللا في ساعة الإنسان البيولوجية وانخفاض نسبة هرمون السعادة ما يشعره بالحزن والاكتئاب . - غلق الشباك والستائر في المنازل شتاءً للحماية من برودة الجو يؤدي إلى حدوث الاكتئاب . - ارتباط الشتاء في ذهن البعض بالدراسة والمذاكرة والامتحانات . - قلة الخروج وممارسة الأنشطة الحياتية في الشتاء نتيجة لقلة ساعات النهار عكس فصل الصيف . - انخفاض القيام بالأشياء التي يعتاد الإنسان فعلها نتيجة لظروف الجو وسقوط الأمطار والرياح . Advertisements -الإكثار في تناول كميات كبيرة من الأكل شتاءً ما يسبب زيادة الوزن وشعور بالاكتئاب والحزن وخاصة لدى السيدات . - أهم الحلول: - التعرض لأشعة الشمس على الأقل 5 دقائق يوميا، واستغلال نسبتها القليلة شتاءً في استمداد الطاقة الإيجابية منها . - عدم الاستسلام للأجواء الشتوية والقيام بممارسة أنشطة الحياة اليومية . - الخروج صباحا والذهاب للأماكن التي تدخلها أشعة الشمس . - قلة تناول الأكل الذي يحتوي على سعرات حرارية ويسبب زيادة الوزن . - فتح الشباك والستائر لدخول أشعة الشمس للمنزل . -عدم الاستسلام للروتين اليومي للحد من تأثيره السلبي على الإنسان . - الزيادة من التجمعات العائلية والزيارات لكسر وتغيير الروتين اليومي .

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