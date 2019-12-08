إحصائية مرعبة عن أعداد المصابين بـ”الإيدز” في سلطنة عُمان تثير الجدل.. ووزارة الصحة ترد ببيان رسمي

تابعت وزارة الصحة في سلطنة عمان ما تم نشره في حساب موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يتعلق بموضوع حالات الاصابة بمرض الايدز في السلطنة.

وكانت تريدة المركز الوطني للإحصاء أظهرت أن إجمالي عدد حالات الاصابة بمرض الايدز في السلطنة بعام 2018م قد بلغ 2927 حالة، وأن الزيادة السنوية قد بلغت 5.2% في عام 2018م مقارنة بعام 2017م.

وسادت حالة من الجدل بين العمانيين على تويتر بسبب هذه البيانات، وأرجعوا تفشي هذا المرض لعدة أسباب.

وعليه أوضحت الوزارة أن هذه الأرقام هي لعام 2017م وليست لعام 2018م وأنها تعبر عن أعداد الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس العوز المناعي المكتسب (الايدز) في وزارة الصحة منذ عام 1984 وحتى عام 2017، أي أن هذه الأعداد هي عبارة عن عدد تراكمي يشمل جميع السنوات السابقة.

Advertisements

وتوضح الاحصاءات أن 1597 حالة (حوالي 55%) منهم لا زالوا على قيد الحياة في عام 2017م وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا حيث أن معدلات البقاء على قيد الحياة هو دليل على فاعلية برامج العلاج من حيث إطالة أمد الحياة حيث أنه لا يوجد شفاء تام من هذا المرض كما هو معروف عالميا، وقد بلغ عدد المتعايشين الذين يتلقون العلاج حوالي 84% في نهاية عام 2018م.

هذا وبلغ عدد الحالات المسجلة بمرض الايدز 145 حالة فقط في عام 2018م مقارنة مع 150 حالة في عام 2017م، ولا توجد حالات مسجلة لعدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات والمصابين بمرض الايدز في عام 2017 بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط في عام 2018.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع أهمية التأكد من صحة وكيفية صياغة ونقل المعلومة، وأن يتم الاعتماد على المصادر الموثوقة والرئيسية.