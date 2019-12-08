أعلنت المطربة اللبنانية ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، عن مشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.
ونشرت "ماريتا" مقطع فيديو لها، وهي تعبر عن سعادتها للمشاركة في منتدى شباب العالم: "مبسوطة إني هشارك في منتدى شباب العالم.. ومتحمسة أشوفكم".
وستشارك المطربة الشابة في ثالث أيام فعاليات منتدى الشباب 16 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن تقدم فقرات غنائية.
وكانت ماريتا الحلاني، قدمت تتر مسلسل "بردانة أنا"، من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جاد الرحباني، والمسلسل اجتماعي يتناول المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماريتا الحلاني تعلن مشاركتها في منتدى شباب العالم: متحمسة أشوفكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.